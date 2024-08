Situazione in definizione nel centrodestra

Si prospetta una settimana interlocutoria nel centrodestra per quanto riguarda le candidature alle prossime elezioni regionali in Liguria. Con ogni probabilità, a meno di clamorosi scossoni dell’ultim’ora, non dovrebbe emergere nulla di ufficiale per quanto riguarda le scelte da contrapporre al centrosinistra. Situazione quindi ancora in via di definizione, con i partiti della coalizione chiamati a chiudere il cerchio sul candidato alla presidenza. I nomi in ballo sono quelli emersi nei giorni scorsi da un sondaggio (i cui risultati non sono stati resi pubblici) commissionato dal Comitato Giovanni Toti Liguria all’istituto Euromedia Research di Alessandra Ghisleri, su un campione di 1000 liguri. Obiettivo, testare il gradimento di cinque nominativi del centrodestra: il vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi, la deputata di Noi moderati Ilaria Cavo, gli assessori regionali Giacomo Giampedrone e Marco Scajola, e il sottosegretario alla Difesa Edoardo Rixi. Da quanto emerso, tutti i papabili risulterebbero vincenti su Orlando, fra questi in lieve vantaggio sugli altri Ilaria Cavo (nella foto). Per quanto riguarda la corsa ai seggi, gli azzurri puntano su Carlo Bagnasco e Angelo Vaccarezza per Savona e Genova. In provincia di Spezia capolista l’ex presidente della Provincia Veneto Giorgio Cozzani. Per il presidente del consiglio regionale Gianmarco Medusei infine, ci sarebbe un avvicinamento con i vertici nazionali di Fratelli d’Italia.