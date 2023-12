Sito internet medici di base e numero verde per prenotare

Dal 13 ottobre è possibile prenotare il vaccino antinfluenzale presso lo studio del proprio medico e pediatra, presso gli ambulatori vaccinali dell’ Asl5, nelle farmacie e attraverso il sito www.prenotovaccino.regione.liguria.it, oppure chiamando il numero verde 800.938818. La vaccinazione è raccomandata ed offerta gratuitamente per i soggetti che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni di rischio: soggetti di età pari o superiore a 65 anni, donne che all’inizio della stagione epidemica si trovano in gravidanza e nel periodo postpartum, soggetti dai 6 mesi ai 65 anni di età affetti da patologie che aumentano il rischio di complicanze da influenza, come malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio, malattie dell’apparato cardio-circolatorio, insufficienza renale cronica, malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie, tumori e in corso di trattamento chemioterapico, malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi, ma anche individui di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti, e familiari e contatti (adulti e bambini) di soggetti ad alto rischio di complicanze, indipendentemente dal fatto che il soggetto a rischio sia stato o meno vaccinato. La vaccinazione è fortemente raccomandata per bambini sani nella fascia di età 6 mesi - 6 anni, persone esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie che operano a contatto con i pazienti, e gli anziani ricoverati presso strutture residenziali o di lungo degenza.