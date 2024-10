Silvia Corradi per Emergency

Tutto il ricavato delle vendite di ‘Al vento’ verrà donato da Silvia Corradi ad Emergency. Il libro si presenta come un’opera unica, realizzata grazie a un’innovativa tecnica tipografica basata sull’intelligenza artificiale. Eppure, dietro ogni verso traspare l’anima poetica e la sensibilità di un’autrice che, come lei stessa ammette, non si lascia condizionare dalle novità tecnologiche. La poetessa spezzina è così tornata a emozionare con la sua nuova raccolta di poesie, un viaggio introspettivo, un’esplorazione dei sentimenti più profondi che ci accomunano.

’Al vento’ è dedicato il componimento che apre questa raccolta di poesie di Silvia Corradi, in cui l’autrice si sofferma, tra velato pessimismo e fede religiosa, su molti temi a lei cari, con particolare attenzione alla natura e ai suoi elementi, al tempo e al succedersi delle stagioni, alla Terra e ai suoi abitanti, uomini, donne, bambini, animali. La poetessa spezzina, che vive nella parrocchia del Limone-Marola, ha voluto condividere con i suoi lettori le emozioni e le riflessioni maturate in un lungo periodo di silenzio letterario. Un gesto di solidarietà, come quello della beneficenza all’organizzazione umanitaria che opera in tutto il mondo per garantire cure mediche gratuite alle vittime della guerra, della povertà e delle ingiustizie. Un gesto nobile che sottolinea l’impegno dell’autrice a favore della pace e della solidarietà.

Il libro, che conta 92 pagine, è in vendita su Amazon al costo di 13 euro. Sul gruppo Facebook ‘Il dono sospeso’, può essere invece scaricato, in formato pdf, il il nuovo libro di fiabe di Silvia Corradi dal titolo ‘La giostra dei sogni’, con diverse foto di Paolo Luporini (che ne ha curato anche la correzione delle bozze e la pubblicazione, oltre che la prefazione). Si affrontano in esse (undici) i temi della diversità come ricchezza e bisogno di inclusione, l’aiuto gratuito e l’impegno per una condivisione migliore per un mondo pacifico e più giusto, la decisione di poter scegliere (ed anche sbagliare) la propria vita e le amicizie, con il desiderio di dare e ricevere affetto. "Il potere della magia – spiega Luporini – è il desiderio di cambiare le cose per ristabilire la giustizia, inficiata dal Male e dai cattivi, per i quali può esserci un riscatto che passi dal pentimento e dalla catarsi della pena dei rimorsi di coscienza". Marco Magi