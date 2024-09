"Siamo pronti a garantire un nuovo centro"

Alla ricerca di un centro. L’Udc si prepara alla tornata regionale oltre che per offrire il proprio contributo alla corsa del candidato presidente Marco Bucci anche per rodare una squadra che possa essere competitiva alle amministrative dopo il primo tentativo di un anno fa alle comunali di Sarzana. Intanto l’Udc è riuscito a riportare il proprio simbolo in alcune realtà spezzine partendo da Emanuele Cucchi a Santo Stefano Magra. Un territorio nel quale il commissario del partito e capolista Francesco Ponzanelli ha mosso i primi passi come candidato sindaco sfidando in due tornate consecutive prima Juri Mazzanti e successivamente Paola Sisti. L’obiettivo dichiarato proprio da Ponzanelli alla presentazione dei candidati organizzata ieri pomeriggio all’Urban Point è proprio quello della ricerca di un ruolo centrale nel panorama della politica. "Cerchiamo di parlare – ha spiegato Ponzanelli – a quell’elettorato che non si riconosce nella destra ma non vota neppure a sinistra. Il centro di cui tutti un pò tutti parlano appartiene a noi per via della nostra storia, tradizione cultura".

Un percorso politico iniziato ufficialmente nel 2022 e adesso impostato sull’obiettivo alle regionali di fine ottobre. "Ci presentiamo con una buona lista – ha proseguito il commissario del partito – convinti di poter recitare un buon ruolo nella competizione regionale al fianco dei partiti strutturati e dei movimenti civici composti da elementi di personalità e esperienza. Ma il nostro pensiero non si ferma certamente all’esito di questa tornata elettorale ma stiamo impostando un lavoro che dovrà portarci a nuovi traguardi".

Il percorso individuato, dopo le prossime regionali, è quello amministrativo. Un anno fa il debutto sulla scena alle comunali di Sarzana a sostegno della candidata sindaca Cristina Ponzanelli, poi confermata prima cittadina, non ha portato all’elezione di nessun rappresentante. "Stiamo impostando un lungo lavoro - ha concluso Francesco Ponzanelli – intanto impegnandoci nella coalizione a sostegno del candidato presidente Marco Bucci e poi per farci trovare pronti ai prossimi appuntamenti elettorali". Ponzanelli oltre ai due mandati come consigliere di opposizione in Comune a Santo Stefano Magra ha svolto anche il ruolo di vice presidente della Provincia della Spezia ed è commissario provinciale dell’Udc.

Massimo Merluzzi