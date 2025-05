"Siamo pacifici e non violenti". Casapound esce allo scoperto e conferma la manifestazione

"Non siamo violenti e la nostra sarà soltanto una manifestazione legata a temi che in tutta Europa stanno prendendo forma. E anche molti spezzini la pensano come noi". Nicola Scanu (a destra nella foto) getta acqua sul un fuoco che sta ogni giorno assumendo fiammate sempre più nette anche se non è assolutamente stupito dall’effetto provocato all’organizzazione da parte di CasaPound della manifestazione denominata “Defend Europe“ puntando sulla remigrazione. Lo spezzino, trentenne, candidato consigliere nel 2017 nella lista di Casapound alle amministrative non si nasconde affatto alle critiche che stanno accompagnando l’evento in programma in città il 17 maggio.

Che aria tira?"Siamo tranquilli. Una parte politica – continua – sta facendo grande pubblicità alla nostra iniziativa. Credo saremo in tanti anche grazie alla pubblicità che ci sta facendo la sinistra. Sarà una manifestazione pacifica, almeno da parte nostra. Speriamo lo siano anche i tanti manifestanti che si sono detti pronti a impedire a un movimento di esprimere liberamente il proprio pensiero. Rappresentiamo le idee e il sentimento di tanti spezzini che vogliono tornare a vivere la propria città con la massima tranquilità. Rivogliamo Spezia dei nostri genitori e dei nostri nonni".

Ma cosa intendete con remigrazione?"Come spiegato a livello nazionale chiediamo il rimpatrio degli irregolari sul territorio. Soprattutto di quelli che si sono macchiati di episodi di violenza. Tra le loro vittime ci sono anche molte donne e per questo ci sarebbe piaciuto una maggior partecipazione del mondo femminile alla vicenda".

Nessun passo indietro?"Abbiamo tutti i permessi già richiesti. Non vedo perchè si debba tornare indietro".

Intanto il circolo Almirante ha espresso la propria solidarietà e vicinanza a Casapound. "La sinistra – spiega Cesare Bruzzi Alieti – parla di libertà e Democrazia solo per le proprie idee mentre quelle degli altri non hanno alcun diritto di espressione e vanno solo condannate e specialmente diffamate. Casapound - movimento politico legalmente riconosciuto - ha ottenuto le dovute autorizzazioni per svolgere una manifestazione pacifica nella nostra città, ma le sinistre invece di occuparsi di problemi reali degli italiani, hanno come unica ragione di esistenza l’antifascimo, senza il quale non saprebbero cosa altro esprimere. Già nel 2017 svolse un corteo nazionale alla Spezia, a seguito di una violenta aggressione a suoi 3 militanti durante la campagna elettorale. Fu una manifestazione fu pacifica e tranquilla, come la sarà quella del 17 maggio".

Massimo Merluzzi