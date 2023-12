"Siamo come sentinelle sul territorio. Occhio attento a disagio e solitudine"

Da sempre dedicata all’inclusività e al sociale Antonella De Mastri (nella foto), vicepresidente della Croce Rossa Italiana del comitato della Spezia, spiega l’importanza dell’Unità di Strada, attività che compone insieme al Punto di Ascolto e alla Distribuzione, l’area sociale dell’associazione. "La nostra unità di strada – dice – grazie alle sue squadre automunite e costituite da volontari attenti e formati, uscendo costantemente tre volte a settimana in giorni prefissati oltre alle uscite a seguito di chiamate d’emergenza e segnalazioni, opera un monitoraggio puntuale sul territorio in particolare durante le ore serali e notturne, in cui maggiormente svolge la propria attività. Si pone così come ’sentinella’ per tutte le situazioni di disagio o solitudine presenti sul territorio. La presenza delle squadre automunite e di quelle a piedi che percorrono la città e prima periferia, costituendo un punto di riferimento di prossimità e orientamento verso i servizi alla persona. Rappresenta anche un punto di riferimento forte e sicuro per tutte le persone che incontra e che hanno bisogno di aiuto in quel momento. L’attività dei volontari dell’unità di strada – sottolinea De Mastri – è costante e non si è mai interrotta, neppure nel pieno periodo della pandemia".

Alma Martina Poggi