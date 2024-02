Sì Viaggiare Live diventa un Ets

Sì Viaggiare Live cresce e diventa associazione culturale Ets, ente riconosciuto del terzo settore. Questo progetto musicale, partito la scorsa estate, ha portato il cantante Michele Codeglia e la sua band a girare la provincia sull’onda degli immortali successi e dei brani meno noti del sodalizio Mogol-Battisti con una formula originale, che mixa la parte live ai racconti e agli aneddoti sugli anni della loro produzione musicale, curati da Graziano Cesarotti. "Questo passaggio – commentano - è il risultato di un percorso e di un progetto artistico e organizzativo di cui il gruppo ha preso coscienza sin dalle prime fasi. Definire una propria identità e utilizzare gli strumenti normativi oggi disponibili per essere presenti all’interno del mondo della cultura è divenuta nel tempo una necessità". Una migliore interlocuzione con enti pubblici e soggetti privati, la possibilità di partecipare a bandi di interesse artistico e culturale e di accedere a fondi specifici e donazioni private per sostenere le attività artistiche e musicali il ventaglio delle possibilità che si aprono con i passaggio ad associazione. Per info: 3351373592.