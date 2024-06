Si tratta per lo scambio tra Nikolaou e Soleri. Nell’affare anche il terzino sinistro Aurelio

Dopo le cessioni a titolo definitivo di David Strelec (0,8 milioni allo Slovan Bratislava), Bartlomiej Dragowski al Panathinaikos (2 milioni di euro, dei quali 1,7 immediati, il resto bonus) e Emil Holm (ieri mattina visite mediche a Bologna per il giocatore, 7,5 l’introito dell’operazione, 7 dei quali diretti, 0,5 bonus), Eduardo Macia e Stefano Melissano stanno concentrando le loro energie sulla cessione di Dimitrios Nikolaou.

I 6,5 milioni di euro fino ad ora incassati in questa sessione di mercato, dai quali occorre detrarre un milione per l’acquisto di Adam Nagy (il milione e mezzo per Di Serio all’Atalanta, anche se avverrà materialmente ora, era già stato computato nelle uscite del mercato di gennaio), sono ancora non sufficienti per assicurare al club una gestione sportiva sostenibile e, al tempo stesso, a garantire all’area tecnica un minimo di ulteriore disponibilità per il mercato. Macia sta, all’uopo, trattando con il ds del Palermo Morgan De Sanctis il trasferimento in Sicilia dell’ormai ex capitano aquilotto, Dimitrios Nikolaou, molto apprezzato dal neo mister rosanero Alessio Dionisi che lo allenò all’Empoli, vincendo il campionato di Serie B. Nella trattativa Macia ha inserito l’attaccante Edoardo Soleri (sul romano è forte anche l’interesse del Catanzaro che potrebbe girare Vandeppute al club siciliano), fermo restando che la valutazione del giocatore da parte del Palermo, pari a un milione di euro, è considerata eccessiva. Lo scambio è più che possibile ma con un conguaglio in denaro a favore dello Spezia e con l’inserimento del terzino sinistro Giuseppe Aurelio, 24 anni, 26 presenze e un gol lo scorso anno con il Palermo. Anche il neo procuratore di Nikolaou, Michelangelo Minieri, lo stesso di D’Angelo e Di Serio, è al lavoro per trovare una quadra all’operazione. Il greco, che nel febbraio scorso ha rinnovato il contratto con lo Spezia fino al 30 giugno 2027, è valutato dal club bianco 1,5 milioni di euro. Ovviamente Melissano e Macia stanno tenendo caldo anche l’asse alternativo di Filippo Pittarello del Cittadella, qualora non si dovesse concretizzare il ritorno in maglia bianca di Soleri. Complicato arrivare ad Antonio Raimondo del Bologna.

Sondaggi in corso anche per il portiere che andrà a sostituire Zoet (il Palermo è interessato all’olandese) e che dovrà fare da chioccia ai promettenti Mascardi e Plaia. Andrea Fulignati del Catanzaro, sul quale è in corso un approfondimento del Palermo, è un’opzione, ma non la priorità. Qualcosa si sta muovendo anche sull’asse Spezia-Reggio Emilia-Cosenza per ciò che riguarda Mirko Antonucci, in uscita dal club bianco, che gode della stima del neo tecnico della Reggiana Viali e di Alvini, neo mister dei Lupi.

Infine, mister D’Angelo è stato premiato miglior tecnico abruzzese al Gran Galà del calcio abruzzese.