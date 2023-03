Si ribalta con l’auto in piena notte Giovane di 23 anni esce ammaccato

Un ’cappotto’ da brivido, nel cuore della notte, nel bel mezzo della quiete che avvolgeva Lerici. Chi si è affacciato alla finestra all’udire del botto e alla vista dell’auto ribaltata ha pensato al peggio e ha avvertito la centrale operativa del 112. Poi la scena rassicurante: la portiera che si aperta piano piano, una figura sgusciata in un palesare di perplessità e auto-meraviglia per lo scampato pericolo.

E’ accaduto alle 4,30 in via Gerini, poco dopo la rotatoria all’uscita della galleria. Cosa abbia innescato il capovolgimento della vettura ancora non è chiaro: forse il marciapiede della rotatoria o quello della strada. Di certo un ribaltamento suscettibile di provocare gravi ferite. all’occupante. Dai report del Pronto soccorso emergono, invece, i contorni di un ragazzo di 23 anni, residente Sarzana, ammaccato e impaurito per l’accaduto. E impensierito per i danni arrecati ad alcune auto in sosta: piccole ammaccature secondo i primi rilievi notturni effettuati dai carabinieri della stazione di Santo Stefano Magra.

Sul posto anche ambulanza, automedica del 118 e una squadra dei Vigili del fuoco. Per questi ultimi non c’è stata necessità di aprire varchi tra le lamiere contorte: il giovano è riuscito con le proprie forze a guadagnare l’uscita e rassicurare i soccorritori che hanno comunque preferito effettuare il trasferimento al Pronto Soccorso dell’ospedale Sant’Andrea. Nulla di grave. Mentre sono scattati gli accertamenti di rito: alcoltest ed esami tossicologici. Il risultato è atteso dai carabinieri per le valutazione del caso. Nulla trapela dal pronto soccorso e della chat dell’Asl preposta alla segnalazione di soccorsi importanti.