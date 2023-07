Si rema verso il centenario "Contributi e francobollo"

Non solo il patrocinio, ma l’inizio di un percorso verso il centenario che porti il Palio del Golfo a diventare evento nazionale, paradigma dell’identità marinara e simbolo della cultura del mare. È l’auspicio emerso ieri a Roma alla Camera dei Deputati, dove è stata svelata la 98esima edizione della manifestazione, che quest’anno avrà il patrocinio del ministero per le politiche del Mare. È stato proprio il ministro Nello Musumeci, affascinato dalla magia che si rinnova ogni anno alla prima domenica di agosto, culmine di un anno di impegno e sacrifici delle tredici borgate, a rilanciare il tema della portata nazionale dell’evento, nell’incontro che ha visto la presenza del sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, dell’assessore al Palio e deputata Maria Grazia Frijia e del presidente del Comitato delle Borgate Massimo Gianello, oltre che dei sindaci di Lerici e Porto Venere, dei rappresentanti di Regione Liguria, Marina militare e Autorità di sistema portuale del Mar ligure orientale, e dei rappresentanti delle tredici borgate marinare del golfo. "In questo evento c’è storia, cultura, economia, c’è identità, e il grande protagonista è il mare – ha detto il ministro Musumeci –. Giovanni Verga diceva che il mare non ha paesi ma appartiene a chi lo sa ascoltare. Se per quasi cento anni le comunità marinare della Spezia tengono viva questa tradizione alimentandola con l’entusiasmo dei figli e dei nipoti, c’è qualcosa di magico. Mi hanno colpito la tenacia, la perseveranza, la passione e l’entusiasmo con cui tenete viva questa manifestazione: il patrocinio è un atto dovuto".

Musumeci, che ha sottolineato come "siamo l’unico Paese che non sa di essere una terra marinara. Dobbiamo riscoprire la nostra cultura del mare: e se fosse come avviene alla Spezia, saremmo tranquilli", ha tracciato la strada verso l’edizione del centenario. "Abbiamo il dovere di cominciare a preparare la celebrazione dei cento anni, devono rappresentare un evento internazionale di grande promozione culturale. Servono contributi, servirà mobilitare i colleghi ministri col portafoglio. Propongo l’emissione di un francobollo commemorativo dedicato al Palio del Golfo. Cominciamo a lavorare attorno a questo evento, che non è solo economico, lavorando affinché il Palio diventi il paradigma dell’identità". Un sostegno, quello del ministero, che ha soddisfatto enti e istituzioni spezzine. Massimo Gianello, presidente del Comitato delle Borgate, nel ringraziare il ministro, ha sottolineato che "per noi questo riconoscimento è punto di partenza. Alla Camera dei Deputati abbiamo portato tutti i rappresentanti delle Borgate e, anche se siamo andati contro l’etichetta, abbiamo mostrato i nostri colori. Tre di noi hanno portato il gonfalone, avevamo con noi anche i Palii, ma abbiamo dovuto lasciarli fuori: alla Camera le insegne esterne non si possono esibire. Nel piegare gli stendardi si è stropicciato anche il nostro cuore. Il Palio merita un palcoscenico così importante".