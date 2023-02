Per gli incontri di filosofia che si svolgono all’associazione Aidea di via Persio, oggi alle 16.45 inizierà un modulo riguardante la filosofia politica dell’età moderna. Il primo incontro affronta il pensiero politico di Machiavelli, spesso travisato, ma di grande attualità. Il secondo incontro (21 febbraio) riguarda la nascita del pensiero liberale in Locke e Kant, mentre il terzo incontro (28 febbraio) tratta della critica al pensiero liberale in Rousseau e Hegel. La relatrice è la professoressa Patrizia Fattori. Giovedì alle 15.30, poi, al Camec, per il corso di arte, avrà luogo l’incontro a cura dello scultore Fabrizio Mismas su ‘Angiolo Del Santo 1882-1938’, ultima monografia con nuovi studi e scoperte. Del Santo è stato il primo scultore in era moderna della città e il creatore della tradizione plastica spezzina. L’ingresso libero.