Si gioca... insieme alla mamma

Per la Festa della Mamma, il Comune e alcune associazioni hanno predisposto la prima edizione dell’evento ‘Gioca con la mamma’, che si terrà sabato e domenica in piazza Verdi. Attività di intrattenimento per famiglie e bambini per celebrare una delle ricorrenze più sentite. L’iniziativa prevede, per entrambi i giorni, a partire dalle 10 e fino alle 19, l’allestimento di 20 punti di intrattenimento in giochi educativi in legno, spettacoli di magia e giocoleria, intrattenimento vario per bimbi e i loro genitori, uno spettacolo con un mimo e la possibilità di effettuare giri gratuiti su bus storici. "Una giornata dedicata alle mamme – dichiara il sindaco – per onorare l’importante ruolo che svolgono nella società, un’opportunità per esprimere gratitudine ad una figura così preziosa nella vita di ognuno di noi". La manifestazione è stata realizzata grazie al supporto dell’associazione Amici del gusto e del sodalizio Storicbus Museo dell’autobus italiano.