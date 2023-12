Si è spento Maddaluno, pittore e scultore votato all’entusiasmo

Di lui, Navarrino Navarrini diceva che fosse "un pittore pieno d’entusiasmo, un pittore che cerca di raccontare ciò che ha dentro di sé e tradurlo in forme vive". È scomparso all’età di 88 anni Mario Maddaluno, pittore e scultore, socio storico della sezione spezzina dell’Unione cattolica artisti italiani, nel quale era assiduo nelle rassegne collettive e, in particolare, nelle mostre dedicate alla scultura. "Nei laboriosi anni di impegno artistico si è proposto per la sapienza compositiva rivelata nella pittura a olio, nell’acquerello e nel costante esercizio del disegno – dichiara il critico e amico Valerio Cremolini –. Nella scultura, inoltre, ha documentato la sua maestria tecnica, dando espressività non solo al legno, materiale prediletto, ma anche a ferro, bronzo e ardua ardesia". L’artista ha dipinto e scolpito la fede in innumerevoli lavori esposti in altrettante mostre. I funerali si terranno oggi alle 11 nella chiesa dell’Acquasanta.