Si è spento Bondi ex dirigente e storico tifoso

All’età di 96 anni si è spento, ieri mattina, all’ospedale di Sarzana, Alberto Bondi (foto), ex dirigente dello Spezia. Nativo di Sassuolo, Bondi si trasferì alla Spezia nel 1966, dove fondò il famoso negozio ‘Magazzino della bomboniera’, dapprima alla Loggia dè Banchi e poi in via Colombo. A metà degli anni ‘70, entrò, in qualità di dirigente, nel settore giovanile dello Spezia, rimanendovi per ben 40 anni. Affezionato tifoso delle Aquile, non mancava mai di seguire la squadra del cuore in tribuna, con a fianco l’adorata moglie Mara Bonettini, scomparsa nel 2021. La sua scomparsa lascia nel dolore i figli Corrado e Sandro, le nuore Laura e Mariacristina, i nipoti Gianluca e Elisa. I funerali martedì alle 15 nella chiesa di piazza Beverini.

F.B.