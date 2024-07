Si è spento all’età di 71 anni Giovanni De Paoli

Si è spento Giovanni De Paoli, ex consigliere regionale della Lega. Aveva 71 anni ed era originario della frazione di Valletti, nel Comune di Varese Ligure anche se da tempo risiedeva a lavagna. Da qualche tempo era alle prese con una malattia che lo ha tenuto distante dalla scena politica. Un politico di lungo corso che prima di entrare in consiglio regionale nel 2015 con la Lega era stato consigliere comunale proprio a Varese Ligure come rappresentante della Democrazia Cristiana. Lascia la moglie Paola, i figli Valentino e Gianluigi. La salma è stata composta sll’ospedale di Sestri Levante in attesa dei funerali che verranno celebrati domani, mercoledì, nella chiesa parrocchiale di Valletti la sua frazione di nascita. L’ex consigliere regionale della Lega Giovanni De Paoli aveva dovuto sostenere un processo, durato ben 7 anni, per una frase piuttosto forte che gli era stata attribuita nel corso di una commissione consigliare nel 2016. Una situazione per altro sempre smentita dal diretto interessato che aveva poi avuto la soddisfazione dell’assoluzione al termine del processo di primo grado per diffamazione che si era tenuto in Tribunale di Genova. Sono intanto arrivate le parole di cordoglio da parte della senatrice Raffaella Paita di Italia Viva, Mauro Rattone sindaco di Varese Ligure a nome dell’amministrazione comunale, dei vertici spezzini di Confartigianato e del Movimento 5 Stelle in consiglio regionale.