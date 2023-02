Si è spenta Duvia Cintoi

Se ne è andata Duvia Dina Cintoi, una vita dedicata al lavoro e alla famiglia. Imprenditrice capace e illuminata. Con il marito Franco, a partire dalla fine degli anni ’40a, ha gestito l’attività di riparazione e vendita cicli e moto aperta dal suocero Tommaso, nel 1923, in piazza Saint Bon. 100 anni di attività in cui la ditta Cintoi ha rappresentato e rappresenta un punto di riferimento per intere generazioni di spezzini, ora condotta dal figlio Carlo e dai nipoti Lorenzo, Nicola e Laetitia. Il direttore di Confartigianato, Giuseppe Menchelli, con tutto il personale dell’associazione di via Fontevivo, nel ricordarla con affetto e simpatia, si unisce al dolore della famiglia. Le esequie si terranno oggi alle 15 nella Chiesa di Santa Rita.