Si corre la Sciacchetrail. Gara dei 100 chilometri la novità per i temerari

Prenderà il via nella mezzanotte fra venerdì e sabato il primo segmento dello Sciacchetrail, il trail delle Cinque Terre giunto all’8ª edizione, che si allarga e si arricchisce di una gara pensata per i più temerari: la 100 km. È questa la novità più rilevante per il 2024, in cui è stata mantenuta la ‘classica’ 47 km. Organizzato dall’Asd Polisportiva Cinque Terre, anche per quest’anno lo Sciacchetrail ritorna con quel mix capace di renderlo un evento unico: paesaggio, sport, fatica, spettacolo, coesione, identità territoriale e una grande mobilitazione di forze, fra volontari – che si occupano sia del percorso e della sua messa in sicurezza che del ristoro, con una vera e propria mobilitazione degli abitanti delle località toccate – e di pubbliche assistenze, Soccorso alpino, Vigili del fuoco, Protezioni civili e antincendio boschivo. È ormai agli sgoccioli il conto alla rovescia per la 100 km, al via fra il 22 e il 23 marzo da piazza della Chiesa a Riomaggiore, con 40 partenti che impiegheranno almeno 26 ore di corsa per arrivare al traguardo. Sarà questa l’occasione per allargare il tracciato della competizione, toccando Val di Vara e lo Spezzino: oltre che dalle Cinque Terre, passerà attraverso Levanto, Bonassola, punta Mesco, Pignone, Riccò, Beverino, Biassa, Casté, Carpena per ricongiungersi all’altezza del Telegrafo con i partecipanti in gara della 47 km (con 2600 metri di dislivello). Questi ultimi, 300 selezionati tramite estrazione fra circa il doppio dei richiedenti, per garantire un numero compatibile con le condizioni di sicuirezza, partiranno il 23 marzo alle 7.30 da piazza Tina Anselmi a Monterosso, dove sarà collocato il traguardo e i primi sono attesi all’arrivo circa 10h-10h30’ dopo. Arriveranno da Italia, Francia, Norvegia, Stati Uniti, Germania, Spagna, Austria, Turchia, Olanda, Canada, fra gli altri, a dimostrazione di quanto questa gara che prende il nome dall’amato passito. E non finisce qui, perché in calendario, ad aumentare la festa, sono previsti diversi eventi collaterali, come il mini Sciacchetrail che partirà da piazza Garibaldi domenica alle 14.30 a Monterosso.

Chiara Tenca