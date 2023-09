Si amplia la videosorveglianza. Installate 9 nuove telecamere

Nove nuove telecamere di sorveglianza per tenere d’occhio la città: sono state installate dal Comune in corrispondenza dell’angolo fra Piazza Cesare Battisti e Vico delle Mura, Piazza Brin (angolo via Firenze-via Roma), Via Roma incrocio Viale Garibaldi, Via Di Monale incrocio Corso Cavour, Viale A. Ferrari incrocio Corso Cavour, Corso Cavour civico 400, Via degli Stagnoni (altezza officine Jobson), Via degli Stagnoni all’isola ecologica Acam, Via del Canaletto all’incrocio Via Giovanni Bosco. "Proseguiamo il nostro impegno nell’implementazione della videosorveglianza cittadina – dice l’assessore alla sicurezza Giulio Guerri – per supportare l’azione di prevenzione e sicurezza svolte dalla nostra Polizia Locale e dalle forze dell’ordine collegate al circuito delle riprese. La telecamera sull’angolo via Firenze-via Roma consente un’ancora più efficace inquadratura di un settore delicato di piazza Brin, già coperto con diverse prospettive,