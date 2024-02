Share mobility anche sull’acqua

Sarà ormeggiata nel porto Mirabello alla Spezia, oltre che sui laghi di Garda e di Bracciano, una delle tre barche di E-ssence, progetto avviato da due start up: Navia è cantiere ecologico, E-ssence è specializzata nella share mobility su acqua. Manca poco più di un mese alla presentazione, il 6 marzo allo Start up day a Bologna. "Abbiamo fatto ingresso nel settore della nautica sostenibile contemporaneamente, presentando modelli distinti ma complementari – spiega Leonardo Caiazza di E-ssence –. Con noi è nato in Italia il primo boat sharing elettrico on line. Si sblocca la barca con l’App sul cellulare, si naviga con l’assistenza di un virtual skipper poi si ormeggia e si blocca".