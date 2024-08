Sfilata di polemiche, la proposta di Porto Venere

Non si spengono le polemiche sulle votazioni espresse da alcuni giurati in occasione della Sfilata delle borgate del Palio del Golfo. A una settimana dalla colorata kermesse che ha visto trionfare il Fossamastra, la borgata Porto Venere interviene sul tema, lanciando una proposta. "La sfilata unisce, uomini donne bambini, ceti sociali, ideologie politiche, stati d’animo nel grande ardore che accomuna noi che viviamo ed amiamo lo stupendo Golfo dei Poeti da sempre. Partiamo dunque da qui e lasciamoci alle spalle tutto – spiega la borgata – e all’unisono chiediamo per onorare il lavoro, le risorse investite, la cultura rappresentata, la passione, e per poter apprezzare la bellezza ed inventiva delle creazioni, una giuria oggettiva, proveniente da fuori provincia, con competenze ampie ed adeguate che sia capace non solo di individuare un vincitore in misura coerente con la qualità di ciò che sfila ma anche di giudizi premianti, per far sì che lentamente non venga meno la passione dei borgatari per questo evento e perchè, con valutazioni eque e neutrali, possa continuare a crescere affinchè anche i nostri figli possano in futuro vivere queste profonde emozioni frutto della cooperazione e collaborazione di chi si sacrifica e crede nella Sfilata".