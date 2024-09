Sfida sotto porta per Cremonese-Spezia. Mister D’Angelo punta su Soleri e Di Serio

Alla ricerca di una vittoria che a Cremona manca da 82 anni, esattamente dal 25 ottobre 1942, quando lo Spezia dei celebri ‘3C’, all’epoca capolista in B come nell’attualità, superò a domicilio i grigiorossi con reti di Castigliano, Costanzo e Coltella. Beninteso anche la divisione della posta, che lo Spezia di Italiano impose nel luglio 2020, sarebbe un risultato da sottoscrivere, stante la forza di un avversario costruito per la promozione in Serie A. Sarà una sfida avvincente tra due squadre che possono contare su attaccanti importanti per la categoria. Per l’occasione le due formazioni, modellate sul 3-5-2, saranno probabilmente rappresentate sul fronte offensivo da Soleri e Di Serio per lo Spezia, Johnsen e Nasti per la Cremonese. Ma, a complemento dei titolari, le cosiddette riserve saranno di assoluto livello. In casa aquilotta, il neo acquisto Antonio Colak, classe 1993, è il bomber più rappresentativo, con ben 172 reti in carriera, 51 delle quali nel Rijeka, 30 nel Norimberga, 22 nel Malmoe, 18 nel Glasgow Rangers e 14 nel Karlsruhe. Un attaccante globetrotter che proprio allo ‘Zini’ potrebbe fare il suo esordio in maglia bianca a gara in corso. Edoardo Soleri, classe 1997, 98 gol in carriera comprendendo quelli realizzati nelle formazioni giovanili (22 in tre anni a Palermo), galvanizzato dalla rete contro il Cesena, si candida per un posto da titolare a fianco di Giuseppe Di Serio, classe 2001, 29 gol nel suo curriculum (3 nel Benevento, 3 nello Spezia e 6 nel Perugia), ancora alla ricerca della forma migliore. Pronti a subentrare Diego Falcinelli, classe 1991, 86 reti all’attivo, con campionati superlativi alle spalle nel Perugia in B (14 gol) e nel Crotone in A (13 gol) ma ancora a zero reti in maglia bianca e il 19enne Pio Esposito, 43 gol a referto in carriera, reduce dal poker di reti con la Nazionale Under 21. Dal canto suo, l’ex mister dello Spezia Stroppa punterà sulla velocità di Dennis Johnsen, 37 gol in carriera (14 nel Venezia) e sulla potenza fisica di Marco Nasti, classe 2003, 13 reti in Serie B tra Cosenza e Bari. Quest’ultimo sarà in ballottaggio con Manuel De Luca, classe 1998, 70 reti nel suo pedigree, con exploit nel Perugia e Sampdoria. Pronti a subentrare sono l’argentino Franco Vazquez, classe 1989, 82 gol a referto e Federico Bonazzoli, classe 1997, 58 gol in carriera. Fuori rosa l’ex aquilotto Okereke. Notiziario. Ieri allenamento mattutino, con Reca di nuovo in gruppo. Nei prossimi giorni attesa la fumata bianca per il rinnovo del contratto del polacco, previsti incontri per Cassata e Mascardi, per Bertola rinviato alla settimana prossima.