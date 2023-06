Sfida fra comunità straniere nel torneo di calcio a 7 con incasso in beneficenza

Riprende oggi al Dlf il Mundialito di calcio a 7, torneo per le comunità straniere della nostra provincia, organizzato dalla Federazione Associazioni straniere con la collaborazione dell’avvocato Gabriele Dallara. Si inizia alle 18 con la partita inaugurale Ucraina-Albania. Otto le squadre in lizza divise in due gironi. Girone A: Romania, Senegal, Bangladesh e Italia. Girone B: Ucraina, Albania, Marocco e Repubblica Domenicana. Dopo il match inagurale, alle 19 Romania-Senegal, alle 20 Marocco- Rep.Domenicana. Si proseguirà il prossimo week end , 17 e 18 giugno poi il 24 semifinali e il 25 finali. L’intero ricavato e le donazioni andranno a contribuire alla ricostruzione di un ospedale in Ucraina.