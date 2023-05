"Sette mesi per riuscire a trasferire i primi operatori sanitari"

La stabilizzazione dei posti di lavoro e la mobilità in tempi brevi per gli infermieri sono dei veri e propri cavalli di battaglia per il consigliere regionale Pd Davide Natale. "Alisa si deve vergognare – spiega – per come sta gestendo il concorso infermieri. Il presidente Toti e l’assessore Gratarola dopo aver sbandierato la più imponente assunzione di infermieri, abbiamo visto che nella sostanza dei fatti sono soltanno poche unità e soprattutto il pasticcio che si sta perpetrando sulla mobilità grida vergogna. E questo perché stanno gestendo una situazione che poteva essere governata in maniera lineare delegando i territori. Invece questa centralizzazione sta creando soltanto pasticci". Sotto accusa i tempi... lunghissimi. "A ottobre hanno deciso di fare la mobilità – aggiunge infatti Natale–, a dicembre è uscito il bando, a febbraio hanno fatto la selezione, a marzo la graduatoria e il 4 aprile è stata chiesta l’autorizzazione per scorrere la graduatoria del concorso in modo che Asl 4 possa rimpiazzare i 32 infermieri che dovrebbero andare in Asl5. Ma ancora oggi questa autorizzazione non c’è e quando si parla di mobilità si parla di una o due unità per volta".

Insomma una inezia col rischio di vedere le mobilità concluse tra qualche anno se si va di questo passo. Per Natale si tratta di un "pasticcio" uno dei tanti. "Come quello del concorsone – prosegue – Non si è mai visto che chi arriva tra i primi posti non possa scegliere dove andare a lavorare. E ora la questione della mobilità. Settanta persone che devono tornare a lavorare in Asl 5 e Asl 4 deve essere messa in condizione di poter operare. A questo punto ritengo Alisa un ente inutile, da cancellare. Questa incapacità penalizza tutti operatori, cittadini e strutture. È ora che diano ad Asl 4 i nominativi del personale da assumere". E sulla stabilizzazione – "La legge parla chiaro va applicata a chi ha lavorato per 18 mesi in pandemia presso le strutture Asl e che hanno cessato i contratti. Così come va richiamato il personale interinale. Si faccia il bando e si assuma. Basta con la propaganda, facciano atti concreti"