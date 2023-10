Sette farmacie in più a disposizione: "E’ il momento giusto per difendersi"

Sono 7 in più, rispetto al 2022, le farmacie della provincia spezzina che hanno deciso di aderire alla campagna antinfluenzaleche ha preso il via lo scorso lunedì su tutto il territorio regionale. "Lo scorso anno – spiega la dottoressa Elisabetta Borachia (nella foto), presidente dell’associazione titolari di farmacia della provincia della Spezia e della Liguria – la possibilità di vaccinarsi per l’influenza in farmacia, ha avuto un successo enorme. Punto di forza di questa opportunità è l’accessibilità: dell’agenda, prenotabile anche da casa e della farmacia, come luogo". Assieme alla vaccinazione antinfluenzale, è importante ricordare la possibilità di prenotare e farsi inoculare nella stessa seduta, anche il vaccino anti-Covid19.

"A partire da lunedì 23 ottobre – ricorda la dottoressa Borachia - sarà possibile vaccinarsi contro il Covid19, secondo la lista delle agende di vaccinazione. La prenotazione attraverso il sistema on line ’prenoto vaccino’, potrà essere effettuata da casa oppure utilizzando il servizio presso tutte le farmacie, in quanto le agende vaccinali sono visibili in modo chiaro. All’interno della prenotazione Covid sarà possibile richiedere anche la vaccinazione antinfluenzale.

È importante sottolineare un aspetto: se il cittadino desidera fare entrambi i vaccini assieme, dovrà partire dalla richiesta di vaccinazione Covid. Nel campo di prenotazione sarà poi richiesto all’utente se desideri vaccinarsi anche per l’influenza".

Tornando all’importanza della vaccinazione antinfluenzale, la presidente dell’associazione titolari di farmacia della provincia della Spezia e della Liguria conclude: "Il clima è cambiato da poco. Fino a pochi giorni fa le temperature non portavano a pensare ai malanni stagionali, la situazione negli ultimi giorni è cambiata" con l’arrivo di temporali e pioggia. "Ora siamo alla fine di ottobre, è la stagione giusta per vaccinarsi. Non dobbiamo correre ma diciamo che da qui alla fine di novembre la vaccinazione antinfluenzale è fortemente consigliata".

Maria Cristina Sabatini