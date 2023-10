Sesta Godano, Apre il Presidio Socio-Sanitario di Prossimità

Da giovedì apre a Sesta Godano il presidio socio sanitario di prossimità. L’importante progetto è promosso dal Distretto Sociosanitario 17 Riviera Val di Vara con la collaborazione del Comune sarà avviato nell’ambulatorio medico locale. Si tratta del secondo presidio aperto in valle dopo quello già attivo a Zignago da un mese. Il nuovo servizio predisposto dall’Asl5 guidata da Paolo Cavagnaro (nella foto) sarà in funzione tutti i giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e a partire dal 1 novembre, dalle 8.30 alle 9.30, si eseguiranno anche prelievi ematici, prenotabili al Cup con richiesta del medico e priorità urgente. Il presidio andrà dunque a soddisfare i bisogni sociosanitari della popolazione, fragile e cronica, dando risposte immediate infermieristiche e sociali e guidando gli utenti all’accesso ai servizi. Nella struttura sarà presente l’infermiere di famiglia e comunità che potrà supportarli con azioni di prevenzione delle patologie croniche, presa in carico della fragilità e attività infermieristiche ambulatoriali, ovvero la misurazione dei parametri vitali, medicazioni, educazione e gestione stomie, somministrazione terapie intramuscolari e sottocute con prescrizione medica. Il piano sanitario avviato a Zignago lo scorso 6 settembre ha già registrato numeri importanti che evidenziano la necessità del servizio, in particolare per gi anziani.