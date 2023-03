Servizio alle navi da crociera

"Il progetto contribuisce allo sviluppo internazionale del mercato del Gnl del Tirreno del Nord, contribuisce allo sviluppo del Gnl nel settore navale comportando importanti benefici in termini di impatto ambientale con una significativa riduzione delle emissioni (99% particolato) attraverso le attività di approvvigionamento eo rifornimento di combustibile a bordo di navi (cosiddetto bunkeraggio)" è scritto agli atti del soggetto proponente, Gnl Italia. Prospettiva aperta nel golfo: il rifornimento (a miglio zero, per così dire) alle navi da crociera, come la Costa Smeralda, che ha già sperimentato al Molo Garibaldi i servizi di una bettolina proveniente però dall’Olanda.