Servizi di navettaggio in banchina. In attività 15 nuovi maxi-trattori

Hannibal, Mto del Gruppo Contship Italia, investe in nuovi mezzi per le operazioni nel porto di Spezia, acquistando 15 nuovi trattori portuali ad alte prestazioni. I mezzi, che andranno ad aggiornare ed ampliare la flotta di servizi a terra, saranno dedicati alle operazioni di navettaggio interno svolte da Hannibal nel porto di La Spezia Container Terminal (Lsct). Si tratta di trattori portuali Terberg YT223 di ultima generazione, 6 consegnati a metà dicembre e 9 a marzo, tutti già operativi. I nuovi mezzi consentiranno di migliorare ulteriormente le prestazioni del Gruppo nello scalo spezzino, in particolare in termini di precisione ed efficienza delle operazioni portuali. Questi veicoli dispongono infatti di una modalità integrata di risparmio carburante che ottimizza i consumi in base ai pesi movimentati. La capacità di traino supera le 100 tonnellate, assicurando prestazioni elevate in ogni condizione operativa.

"Oltre a massimizzare l’efficienza operativa in terminal – ha commentato Stefano Morelli, chief operations officer intermodal del Gruppo Contship – , vogliamo garantire ai nostri operatori di piazzale le migliori condizioni lavorative. La cabina di guida è progettata per assicurare maggiore visibilità e comfort per gli operatori, grazie all’isolamento acustico e la climatizzazione". Aggiunge Alessandro Pellegri, chief operating officer di Lsct: "L’investimento rientra in una più ampia serie di progetti e iniziative, volte a rendere il terminal una struttura sempre più moderna ed efficiente. Questi includono, oltre all’aggiornamento degli equipment a terra e di movimentazione, anche lo sviluppo e la formazione del personale, l’implementazione di nuove tecnologie, e la costruzione di ulteriori strutture all’interno del terminal". La commessa si inserisce nell’ambito della consolidata collaborazione con il fornitore e comprende, oltre ai mezzi destinati al terminal della Spezia, la consegna di altre 104 unità del modello YT223 4X2 per il nuovo terminal del Gruppo a Damietta, in Egitto. Il terminal, frutto della collaborazione tra Hapag-Lloyd, Eurogate e Contship Italia, è attualmente in fase di sviluppo, e sarà operativo da luglio 2025.