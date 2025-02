"Serve più controllo". Appello dei sindacati e del mondo politico

I primi ad arrivare sul posto in rappresentanza del mondo sindacale per rendersi conto dell’accaduto sono stati Luca Comiti segretario generale Cgil e Mattia Tivegna segretario Fillea Cgil. Dalle sigle sindacali Cgil, Cisl, Uil è arrivata la nota di cordoglio. "È inconcepibile si continui a morire di lavoro. La sicurezza deve essere la priorità assoluta e ogni incidente è una sconfitta per tutta la società".

Il Partito Democratico, attraverso il segretario e consiglire regionale Davide Natale e Simone Ziglioli, hanno richiesto maggiori controlli. "Abbiamo chiesto alla Regione Liguria di implementare il personale Psal. Siamo convinti che nessuno si possa sottrarre nel dare il proprio contributo per mettere fine a questa strage".

Anche il Partito Comunista Italiano è intervenuto sulla tragedia. "Non possiamo più accettare – si legge nella nota della segretria – che il profitto venga anteposto alla vita. È ora di dire basta alle morti sul lavoro. È ora di lottare per un sistema che metta la sicurezza e la dignità dei lavoratori al centro delle politiche pubbliche".

Luca Marchi e Massimo Lombardi di Rifondazione. "Mancano i controlli e le norme sono poco severe perché i responsabili non rischiano quasi niente per la distruzione della vita umana. Chiediamo più ispettori, più formazione e regole certe".

Sul luogo dell’incidente anche Massimo Bertoni sindaco di Vezzano Ligure.

m.m.