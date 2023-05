’Senti che muscoli Sp’ Torna la poetry slam Tre minuti per le rime

"Se avete una poesia nel cassetto e volete cimentarvi, questa è la vostra occasione!". L’invito arriva dai Mitilanti, che lanciano la nova edizione del loro ‘Senti che muscoli Sp’. Tre minuti a partecipante, solo testi propri, nessuna base musicale o costume di scena, chi vince lo decide il pubblico presente. Queste in estrema sintesi le regole del poetry slam, lo spettacolo di poesia performativa, che sempre maggior successo sta riscuotendo in Italia e nel mondo. E Spezia è da sempre una piazza tra le più importanti del Paese, dal punto di vista di questo movimento, grazie al lavoro del collettivo di poeti spezzini attivo dal 2015 nella promozione della poesia su territorio provinciale e nazionale (il loro motto è "è ancora un golfo per poeti").

Come l’anno scorso, anche quest’anno i Mitilanti propongono un torneo di poetry slam articolato in tre serate, due eliminatorie (9 e 23 giugno) e una finale (7 luglio). Grazie alla collaborazione con Navigazione Golfo dei Poeti, il palco su cui lo spettacolo avrà luogo sarà eccezionale: il ponte dell’Albatros, lo storico traghetto il cui nome è legato indissolubilmente al Golfo dei Poeti. "Intento del poetry slam – spiegano i Mitilanti – è quello di azzerare la distanza tra la poesia e le persone, riscoprendo la natura orale di questa forma d’arte e il suo senso di condivisione". Anche questa volta il poetry slam organizzato dai Mitilanti farà parte del campionato italiano gestito dalla Lega Italiana Poetry Slam (Lips) e il vincitore o la vincitrice guadagnerà il diritto di partecipare alle finali regionali. Per partecipare come poeti in gara ci si può candidare seguendo le istruzioni contenute nel sito dei Mitilanti, reperibili a questo link: www.mitilanti.itbando-senti-che-muscoli-sp. Tra tutte le candidature pervenute i Mitilanti selezioneranno i 7 partecipanti a ciascuna delle due serate eliminatorie. Ah, il bando scade oggi.

Marco Magi