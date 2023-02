Celebrare la festa degli innamorati alle Terrazze insieme all’associazione L’Impronta. Da oggi a mercoledì 15, al centro commerciale di via Fontevivo, è possibile con l’installazione ‘Lock love’. Si tratta di un selfie point con una panchina rossa e un cuore illuminato a led, con una grande rete metallica su cui agganciare dei lucchetti personalizzabili con le iniziali degli innamorati. Nei giorni di sabato, domenica e martedì 14 febbraio, si può sostenere l’associazione locale L’impronta con una donazione per gli amici a quattro zampe del canile della Spezia e ricevere un lucchetto da posizionare sulla rete metallica all’interno del cuore. "Siamo veramente felici che il Centro Commerciale Le Terrazze abbia pensato a noi e ci abbia invitato a far parte della loro iniziativa di San Valentino – dichiara Pierandrea Fosella, membro del consiglio direttivo e tesoriere de L’Impronta – . Quale altro modo di celebrare l’amore se non attraverso l’amore per i nostri amici a quattro zampe?".