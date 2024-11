"Sei mesi sui bus a soli 2 euro". Truffa web, la denuncia di Atc

Non c’è pace per Atc. Dopo le polemiche sui disagi nel trasporto pubblico, gli scontri sindacali e il recente sciopero che ha lasciato a piedi centinaia di utenti, l’azienda municipalizzata è ora vittima di un clamoroso tentativo di truffa escogitato utilizzando il suo nome. Tutto nasce nel sempre più paludoso mondo dei social network, dove chiunque può scrivere e inventarsi qualsiasi cosa praticamente con la certezza (o quasi) di restare impunito. Mani ignote hanno così aperto una pagina Facebook con logo di Atc e foto di un bus aziendale (nella foto, il falso messaggio social), dove è stata aperta una finta campagna promozionale di presunte carte celebrative, per usufruire di viaggi illimitati sugli autobus spezzini per 6 mesi, al costo di soli 2,35 euro. Cifra talmente bassa da far insospettire chiunque, da parte sua Atc Esercizio in una nota invita "l’utenza a prestare la massima attenzione perché si tratta di una truffa, peraltro già attivata in questi mesi ed in forme analoghe a danno anche di altre Aziende di trasporto pubblico italiano".

In particolare, come detto, nella pagina Facebook con nome falso e fuoriviante legato al trasporto pubblico cittadino, sono stati utilizzati "immagini di mezzi aziendali ed una foto di un finto abbonamento di trasporto gratuito, attraverso la quale si chiede all’ignaro utente di cliccare su un link che rimanda ad un sito internet straniero non riconducibile all’azienda". E qui nasce il tentativo di truffa, perchè dietro la promessa di avere una delle 500 fantomatiche carte per viaggiare, in realtà c’è un link del tutto estraneo all’azienda di trasporti spezzina.

A tal proposito "Atc ricorda l’importanza di seguire solo i profili ufficiali e verificare sempre le informazioni sul sito aziendale www.atcesercizio.it, i canali social ufficiali, le biglietterie di Piazza Chiodo alla Spezia e di Piazza Terzi a Sarzana e il numero verde 0187-522588". Ufficializzati infine i dati dell’adesione del personale allo sciopero nazionale proclamato da Cgil, Cisl, Uil, Faisa e Ugl lo scorso 8 novembre, al quale hanno aderito 278 dei 380 dipendenti (73,16%), il personale viaggiante di Atc Esercizio ha partecipato in una percentuale dell’89,41%, i dipendenti delle ditte subappaltatrici per il 32,86%.

Claudio Masseglia