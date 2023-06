Sei consulenti specializzati al ministero del Turismo

Il Ministero del Turismo ha indetto un avviso pubblico per il conferimento di incarichi di lavoro a esperti per l’attuazione degli interventi del Pnrr. Le collaborazioni previste, 6 in totale, riguardano consulenti specializzati in affari legali, della comunicazione d’impresa, in architettura e in informatica. I profili sono di esperti in affari legali, esperti in comunicazione d’impresa, 1 esperto in architettura o ingegneria e 1 in informatica. Sede di lavoro è il Ministero del turismo a Roma. Trattandosi di incarichi di alto profilo, sono richieste conoscenze e titoli di studio specifici per i quali si rimanda alla lettura del testo integrale del bando di concorso. L’incarico di collaborazione sarà conferito, con contratto di lavoro autonomo, durata degli incarichi 18 mesi e il compenso massimo annuo previsto per ciascun profilo di esperto è di 25mila euro. Per info e candidature, www.inpa.gov.it