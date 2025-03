Segreti inconfessabili nella sim. Da amici a ’Perfetti sconosciuti’

Una brillante commedia sull’amicizia, sull’amore e sul tradimento, che porterà quattro coppie di amici a confrontarsi e a scoprire di essere ‘perfetti sconosciuti’. Paolo Genovese firma la sua prima regia teatrale portando in scena, stasera e domani sera al Teatro Civico (sempre con inizio alle 20.45) l’adattamento del film ‘Perfetti sconosciuti’. "Ognuno di noi ha tre vite: una pubblica, una privata e una segreta – spiega Genovese –. Un tempo quella segreta era ben protetta nell’archivio della nostra memoria, oggi nelle nostre sim del telefono. Ma che cosa succederebbe se quella minuscola schedina si mettesse a parlare?".

Durante una cena, un gruppo di amici decide di fare un gioco della verità mettendo i propri cellulari sul tavolo, condividendo tra loro messaggi e telefonate. Metteranno così a conoscenza l’uno dell’altro i propri segreti più profondi. In occasione di una serata insieme, Eva e Rocco decidono di invitare a cena alcuni amici di vecchia data: Cosimo con Bianca, Lele con Carlotta e Peppe. A un certo punto della serata Eva propone di fare quel gioco della verità. Nonostante un’iniziale riluttanza, alla fine tutti decidono di partecipare. Sul palco, in ordine di apparizione, un ricco cast composto da Dino Abbrescia, Alice Bertini, Marco Bonini, Paolo Calabresi, Massimo De Lorenzo, Lorenza Indovina e Valeria Solarino.

I recenti spettacoli in cartellone al Teatro Civico, ‘Anna Karenina’ (inserito nella Stagione di Prosa), sia lo spettacolo ‘Mordere il cielo’ con Paolo Crepet e il concerto di Stefano Bollani, tappa spezzina del suo Piano Solo Tour, hanno fatto il pienone di spettatori. "Il nostro teatro è un luogo apprezzato e frequentato da un pubblico sempre crescente – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – , come confermano i sold out degli ultimi spettacoli e questo è motivo di grande orgoglio per l’amministrazione comunale che ha investito fortemente nel Civico, come mai accaduto in passato, non solo per renderlo più confortevole con nuove sedute, tendaggi e interventi di efficientamento energetico, ma anche puntando su una programmazione di altissimo livello sotto l’eccellente direzione artistica di Alessandro Maggi. Un ringraziamento speciale a tutti coloro che ogni giorno lavorano e si impegnano per offrire alla cittadinanza spettacoli di grande qualità".

Per avere ulteriori informazioni e per le prenotazioni (ci sono ancora pochissimi biglietti), è possibile contattare il botteghino del Teatro Civico (con ingresso da via Carpenino), aperto dalle 8.30 alle 12 (domani anche dalle 16 alle 19). allo 0187 727521 o all’email [email protected].

Marco Magi