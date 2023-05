Sea Film Festival 2023 Tutte le lingue del mondo alla serata conclusiva

Anche da Stati Uniti, India, Australia, Brasile, Iran, Kenya e Messico, arrivano i cortometraggi tra cui la giuria dovrà scegliere, per decretare i migliori del SeaFilmFestival. Appuntamento clou domani sera, a partire dalle 21, nell’auditorium dell’Autorità Portuale di via Fossamastra, per la premiazione nel corso della quale sarà possibile assistere alle meravigliose immagini marine dei filmati finalisti del concorso. Tre di loro saranno i vincitori delle rispettive categorie (Storia e letteratura, Ambiente marino e Professioni marine) e uno tra essi sarà nominato trionfatore assoluto del festival. Non solo, però, la partecipazione di circa 100 filmati provenienti da 27 nazioni diverse, ma quest’anno la manifestazione prevede anche una menzione onoraria per il miglior filmato proveniente dal territorio spezzino e una menzione onoraria dedicata al miglior lavoro prodotto dalle scuole.

Sarà possibile assistere anche alla proiezione di filmati locali e di progetti scolastici, inoltre non mancheranno ulteriori riconoscimenti... a sorpresa! Una manifestazione, il SeaFilmFestival, che ha lo scopo di osservare e far conoscere il mare da diversi punti di vista, attraverso le interpretazioni tecniche e artistiche dei videomaker e dei videosub, consentendo quindi pure la conoscenza di progetti di scoperta e di tutela del mare in varie parti del mondo, regalando inoltre emozioni con le storie, leggende e poesie, legate a questo elemento universale. L’ingresso alla serata conclusiva di domani è gratuito e già dalle 20 sarà possibile accedere ai locali per visitare l’esposizione fotografica di Carlo Alberto Conti con i suoi scatti del territorio e le copertine d’autore della rivista ‘The Spezziner’. È possibile prenotare i biglietti gratuiti su https:filmfreeway.comSEAitalytickets ma per chi non potrà essere presente, sarà comunque disponibile l’appuntaento mediante la diretta Facebook (sulla pagina @seafilmfestival) che inizierà esattamente alle 21. Marco Magi