Se l’albergo a 5 stelle si rivela una struttura ancora in costruzione

I social, che ormai sono parte integrante della vita quotidiana, oltre a darci la possibilità di esplorare i siti vacanzieri in modo comodo e veloce, spesso nascondono delle insidie. Non tutti gli annunci caricati su una piattaforma online verificata si rivelano affidabili. Dietro un bellissimo appartamento sul mare, potrebbe celarsi non solo una struttura diversa e tutt’altro che gradevole, ma in alcuni casi anche un edificio inesistente, usato dai truffatori per ingannare gli utenti e intascarsi il loro denaro.

Prima di effettuare una prenotazione, è importante controllare che il sito e la destinazione siano recensiti da numerosi clienti e che non vi siano segnalazioni negative a riguardo. Il presidente Aduc, Vincenzo Donvito, racconta, attingendo dall’esperienza accumulata in questi anni, quali sono le casistiche incontrate dai clienti truffati. "Nel museo degli orrori del settore, la sorpresa più diffusa è quella del servizio diverso da quello presentato nell’offerta; soprattutto alberghi e case che poi si rivelano catapecchie o posizionate in un contesto ambientale diverso, mare a chilometri di distanza, vicinanza a strade rumorose, stanze panoramiche che invece hanno le finestre che affacciano su piccoli cortili interni, financo complessi turistici ancora in costruzione e quindi il malcapitato si ritrova il cantiere in casa – racconta –. Immaginate cosa significa quando sei lontano da casa, magari all’estero e hai pagato un lungo viaggio per poi trovare una simile sorpresa". Per cui occhi aperti e controllare più e più volte ogni dettaglio.

A.A.