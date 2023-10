Allerta meteo, scuole chiuse a Spezia e provincia il 20 ottobre. I Comuni interessati

La Spezia, 19 ottobre 2023 – Un altro giorno di allerta meteo arancione in Liguria e così le scuole di ogni ordine e grado domani alla Spezia resteranno chiuse per il secondo giorno consecutivo anche domani, venerdì 20 ottobre. Lo prevede una nuova ordinanza firmata dal sindaco Pierluigi Peracchini, che dispone dalle 22 di oggi, 19 ottobre, alle 15 di domani la sospensione dell'attività didattica in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado, ubicate sul territorio comunale, compresi gli istituti universitari e gli istituti tecnici superiori, ad eccezione del conservatorio Puccini e dei centri di formazione professionale, la sospensione dei servizi per l'infanzia anche educativi e ricreativi, l'interdizione a persone o mezzi nei parchi, nei giardini pubblici, nelle aree giochi e nei cimiteri.

Quella di venerdì 20 ottobre sarà però un'altra giornata di scuole chiuse in numerosi altri Comuni della provincia spezzina, che hanno deciso uno stop delle elezioni per minimizzare gli spostamenti dei cittadini. Istituti chiusi dunque alla Spezia, Sarzana, Arcola e Lerici, i quattro territori comunali più grandi, come ad Ameglia, Arcola, Bolano, Borghetto Vara, Brugnato, Castelnuovo Magra, Porto Venere, Riomaggiore, Monterosso, Vernazza, Santo Stefano Magra, Sesta Godano e Vezzano Ligure.