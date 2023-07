Scuola da demolire e ricostruire, gli alunni della media Fontana trasferiti per 3 anni a Melara

La Spezia, 26 luglio 2023 – Gli studenti della scuola media Fontana del Canaletto trasferiti per almeno tre anni nelle scuole di Melara. È la decisione presa dall’amministrazione comunale alla luce dei lavori che interesseranno il plesso scolastico, che sarà interamente demolito e ricostruito grazie a oltre quattro milioni di euro di fondi del Pnrr. La decisione è stata presa nei giorni scorsi dalla giunta comunale, che stante la tempistica molto stretta – i lavori finanziati dal programma europeo devono essere realizzati e rendicontati entro il 2026, pena la perdita del contributo – si è messa alla ricerca di edifici scolastici che potessero accogliere non solo la popolazione scolastica ma anche i servizi amministrativi della scuola Fontana.

Alla fine, la scelta è ricaduta su due plessi di Melara: le nove classi della scuola Mario Fontana finiranno nella scuola di via dei Pini, che già ospita la scuola primaria e secondaria di primo grado intitolata a Carlo Cattaneo, e quello di via Romana, già sede di scuola primaria. I due plessi, distanti poco più di seicento metri, sono risultati quelli strutturalmente adeguati a consentire, seppur con interventi minimi, lo svolgimento delle lezioni nel rispetto delle prescrizioni in materia di edilizia scolastica, preservando l’uso delle tecnologie già impiegate per la didattica scolastica.

Nei mesi scorsi la dirigenza scolastica dell’Istituto comprensivo Isa7 aveva espresso al Comune l’importanza di evitare criticità non solo per il regolare svolgimento delle attività didattiche ma anche rispetto alla qualità della relazione tra le istituzioni e la comunità di riferimento. Tuttavia, la situazione rischia di creare più di qualche disagio alle famiglie, in quanto gli studenti del Canaletto e Bragarina – sia quelli attualmente frequentanti, sia quelli che potrebbero sceglierla nei prossimi tre anni – dovranno sostenere sacrifici legati al trasferimento forzato a maggiore distanza dalle abitazioni, con la necessità da parte delle famiglie di riorganizzare gli spostamenti e i propri orari. Da qui, la decisione del Comune di intervenire per andare incontro a studenti e famiglie con una serie di iniziative, in primis quella di farsi carico del trasporto scolastico. Verrà implementato il servizio di trasporto pubblico nella fascia oraria dell’attività scolastica, e saranno introdotti mezzi riservati agli studenti della scuola Fontana con percorrenza gratuita nel tratto tra la media del Canaletto e quelle di Melara, e con il sostegno dei ‘Nonni civici’. Il servizio durerà fino alla ripresa delle lezioni nella nuova scuola Fontana.