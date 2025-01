Scuola, infiltrazioni d'acqua al Fossati-Da Passano, tecnici al lavoro

La Spezia, 7 gennaio 2025 – Nella giornata di oggi, 7 gennaio, a seguito delle piogge in corso, si sono verificate delle infiltrazioni d'acqua all'interno di alcuni locali dell'istituto Fossati-Da Passano.

Lo stillicidio ha coinvolto alcuni locali destinati ad attività didattiche.

Il personale della Provincia tramite una squadra, presente sul posto per tutta la giornata, ha eseguito una serie di controlli per comprendere la natura tecnica del problema.

Le operazioni si sono sviluppate tutto il giorno e proseguiranno domani mattina con una serie di demolizioni mirate di alcuni tratti delle aree controsoffittate, questo per comprendere in modo definito il percorso dell'acqua dalla zona del tetto sino ai locali ed alle aree interessate dallo stillicidio.

Questa operazione richiede l'impiego di alcune infrastrutture tecniche che non era possibile allestire in giornata. Secondo quanto appurato nella prima ricognizione, anche a fronte di un intervento realizzato in altre aree dell'edificio, questa infiltrazione non è collegata a precedenti problematiche che hanno interessato la struttura. Sarà comunque necessario attendere domani per avere un quadro tecnico più preciso. Intanto è già stato disposto un programma di primo intervento che seguirà immediatamente quello della verifica tecnica, il tutto per eliminare la problematica nel minor tempo possibile.

Gli uffici tecnici della Provincia sono in costante contatto con la direzione scolastica per limitare al minimo i disagi per gli studenti, Proprio per questo il successivo piano di intervento per la risoluzione della problematica, terrà conto anche delle necessità didattiche della scuola.