’Scrivi che mi ami’ al Cirio Zanetti

‘Scrivi che mi ami’ è il testo di Rita Cirio che doveva andare in scena al Teatrino Ottavio Cirio Zanetti di Genova in prima assoluta oggi alle 18, ma viene rimandato – a causa della malattia improvvisa del fonico – a martedì 25 febbraio. Una novità che sarà interpretata da Enrico Campanati nei ruoli dello scrittore Erich Maria Remarque, del narratore, come voce delle didascalie che punteggiano il testo originale e persino, qui e là, per descrivere la scenografia. La giornalista e scrittrice ha estratto il copione dal cassetto per questa occasione dopo averlo proposto a Filippo Crivelli, scomparso prima di riuscire a metterlo in scena. Accadrà ora nella piccola sala che offre a Campanati la sfida di un’interpretazione in cui alterna le battute di entrambi i protagonisti, aggiunge lo sguardo lontano di chi osserva i fatti e persino dà voce a tutto ciò che normalmente legge solo il regista. Il testo prende spunto molto liberamente dalle lettere che Remarque scrisse dal 1937 fino alla sua morte nel 1970, all’adorata Marlene Dietrich.