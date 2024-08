Scontro tra due furgoni. Muore un sessantenne

L’impatto è stato terribile e per uno dei due autotrasportatori entrati in collisione purtroppo non c’è stato nulla da fare. Nonostante il prodigarsi dei medici del 118 e militi della Croce Rossa di Sesta Godano. Le condizioni dell’uomo – la vittima è Paolo Colombo, 63 anni, residente a Bolano – sono apparse immediatamente molto critiche anche se inizialmente era riuscito a parlare con i soccorritori. Per questo è stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero dei vigili del fuoco Drago decollato da Genova. Purtroppo però l’uomo è deceduto prima del trasferimento. Anche l’altro sfortunato protagonista dello scontro è parso in gravi condizioni ed è stato trasferito di urganza al Sant’Andrea della Spezia. Le sue condizioni sono ritenute molto serie a causa delle fratture e contusioni riportate.

L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri in via Provinciale a Sesta Godano tra due furgoni che trasportavano merci e medicinali urgenti. La dinamica verrà chiarita dai carabinieri intervenuti sul posto per rilevare l’incidente e ripristinare la viabilità rimasta interrotta per diverso tempo. Per i due autostrasportatori, un corriere e un addetto al trasporto medicinali, è stato inizialmente richiesto sulla via Provinciale l’intervento di Delta 3 di Brugnato, Croce Rossa Italiana sezione di Sesta Godano e Delta 1 del 118 della Spezia. Per uno dei due spezzini coinvolti nel sinistro è stato richiesto l’intervento dell’elicottero Drago dei vigili del fuoco atterrato al campo sportivo di Sesta Godano per il trasporto all’ospedale San Martino del capoluogo ligure. Improvvisamente però la situazione è precipitata. L’uomo ha avuto un arresto cardiaco e i medici hanno provato per diverso tempo a rianimarlo ma purtroppo non si è ripreso. Per l’altro sfortunato protagonista dell’incidente è stata richiesta l’apertura della shock room dell’ospedale Sant’Andrea della Spezia. Qualche giorno nella stessa zona un bambino in bicicletta dopo lo scontro con una macchina ha riportato la frattura del bacino ed è stato trasportato in ospedale con l’elicottero Drago.

