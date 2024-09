Scontro al passo del Bracco, tre centauri finiscono all’ospedale

Ennesimo incidente sull’Aurelia al passo del Bracco. Il secondo grave episodio negli ultimi ha visto finire all’ospedale tre persone: per una di queste, un cinquantenne, è stato necessario il trasporto con l’elicottero al policlinico San Martino di Genova a causa delle ferite riportate. Il fatto si è verificato poco dopo le 12 al chilometro 455 della statale, nel territorio comunale di Deiva Marina. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, un trentenne in sella a una moto di grossa cilidrata ha perso il controllo del mezzo nei pressi di una curva. Il ragazzo è caduto sull’asfalto, mentre la moto ha proseguito la sua corsa andando a travolgere una coppia di motociclisti cinquantenni in sella a una moto gran turismo, che provenivano dal senso opposto.

I due, a seguito dell’urto, sono stati scaraventati violentemente sull’asfalto. Immediati sono scattati i soccorsi, allertati anche da altri motociclisti sopraggiunti sul luogo dell’incidente. In pochi minuti, sull’Aurelia sono arrivati l’automedica Delta3 del 118 della Spezia, col personale medico infermieristico, l’auto infermierizzata India50 proveniente da Levanto, e le pubbliche assistenze di Deiva Marina (con due ambulanze) e di Framura. Il centauro trentenne, ricevute le prime cure sul posto, è stato poi accompagnato in codice giallo all’ospedale di Lavagna. La coppia di motociclisti in sella all’altro mezzo, è stata invece trasportata in codice rosso: per l’uomo è stato necessario il trasporto al San Martino di Genova con l’elicottero Grifo1, mentre per la donna è stato disposto il trasporto al Sant’Andrea della Spezia.

mat.mar.