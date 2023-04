Scontri tra tifosi in centro città I laziali sono arrivati in anticipo

Un centinaio di tifosi della Lazio ha creato lo scompiglio ieri pomeriggio in città, ben prima dell’inizio della partita al Picco alle ore 20,45, rendendosi protagonisti di danneggiamenti e di scontri con i tifosi spezzini. Il bilancio provvisorio sarebbe di quattro feriti, con l’arresto di uno spezzino e alcuni fermi effettuati dalle forze dell’ordine, attorno alle 18. Lo scontro più acceso sarebbe avvenuto nella zona di piazza Cavour, tra in via dei Mille e via di Monale. Ma cosa ha fatto andare il tilt il meccanismo della prevenzione, che in altre occasioni aveva sempre funzionato? E’ accaduto che per lo sciopero dei treni, ieri un gruppo di tifosi della Lazio, un centinaio circa, sia arrivato in città molto prima della partita, attorno alle 13. Non erano gli ultras, ma evidentemente neppure tifosi tanto tranquilli. Al loro arrivo alla stazione centrale non hanno trovato nessuno ad attenderli e si sono incamminati lungo via Paleocapa. Alla partita mancavano ancora più di sette ore, quindi i laziali in libertà per la città si sono rivelati una bomba a orologeria. La polizia è stata subito informata e ha cercato di correre ai ripari, ma risulta anche difficile impedire a qualcuno di girare per le strade, se non si rende protagonista di azioni contro la legge. Era solo questione di tempo. Nelle prime ore tutto sembrava filare liscio, ma col trascorrere del tempo si è sparsa la notizia che i laziali erano in città e i tifosi spezzini si sono ’organizzati’. Purtroppo c’erano dei precedenti, lo scorso anno infatti un tifoso spezzino venne sfregiato al volto da un laziale e lui presentò denuncia alla polizia. Un’iniziativa che non era stata presa bene dai laziali, che anche nella gara di andata all’Olimpico avevano esposto uno striscione non certo tenero verso i tifosi spezzini. Ieri pomeriggio, quindi, ci sono stati momenti di grande tensione, con le forze dell’ordine impegnate ad evitare il peggio.

Massimo Benedetti