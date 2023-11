Sconti e agevolazioni. Ecco la Carta del turista

Una Carta del turista con agevolazioni e sconti riservati ai visitatori che pernottano nelle strutture ricettive situate sul territorio comunale. È l’iniziativa che sarà avviata nei prossimi mesi a Riomaggiore, con l’obiettivo di ’premiare’ i turisti che scelgono di pernottare nelle numerose strutture presenti. Nei mesi in cui si discute di assalto turistico e di visitatori ’ mordi e fuggi’, il Comune guidato da Fabrizia Pecunia rilancia con un progetto dedicato a chi sceglie di fermarsi sul territorio. "Il tema è quello di dare una sorta di priorità o quanto meno di privilegiare chi pernotta nelle strutture e dunque paga l’imposta di soggiorno – spiega il sindaco Fabrizia Pecunia –. Entro la fine del mese convocherà una rionione con le associazioni per approfondire la parte operativa dell’iniziativa". Già, perchè il progetto coinvolge direttamente le strutture ricettive: all’atto del pagamento della tassa, il turista riceverà dalla struttura ricettiva un Qr code con il quale accedere a una serie di scontistiche su alcuni servizi e iniziative, ancora da definire: "Penso all’utilizzo degli ascensori, piuttosto che a uno sconto sul ticket di ingresso al castello, ma strada facendo saranno inserite ulteriori agevolazioni e servizi" spiega la Pecunia. Un portale, quello utilizzato per la gestione dell’imposta di soggiorno, che in questi anni ha permesso all’amministrazione comunale di porre un freno al fenomeno dell’evasione nel versamento di questa tipologia di tassa. "Grazie agli accertamenti, è stata recuperata buona parte dell’evasione" dice la Pecunia. Un fenomeno, quello del mancato pagamento della tassa, che si attesta attorno al 10%.

mat.mar.