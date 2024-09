Scivola sulla scogliera. Soccorso in elicottero

L’elicottero è atterrato sul piccolo pontile della Marina di Corniglia per prestare soccorso a un residente che ha concluso la passeggiata di merà pomeriggio al pronto soccorso di Lavagna. L’uomo, 62 anni, è infatti caduto nel molto procurandosi la sospetta lesione del femore. Lo hanno visto altri turisti mentre improvvisamente ha perso l’equilibrio cadendo pesantemente sulla scogliera. Il forte dolore gli ha impedito di muoversi ma fortunatamente non era solo ed è scattata immediatamente la macchina dei soccorsi. Sul posto la squadra del soccorso alpino, che nel corso di questa estate ha prestato una lunga serie di interventi, e l’infermiere ha valutato la situazione chiedendo l’attivazione dell’elicottero Drago dei vigili del fuoco fatto decollare da Genova. A dare sostegno all’uomo infortunato anche i volontari della Pubblica Assistenza di Corniglia e i vigili del fuoco del distaccamento di Volastra che hanno atteso l’arrivo dei collegi da Genova. L’elicottero si è fermato sulla scogliera pee consentire ai soccorritori di caricare a bordo l’uomo e poi volare al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna. Una giornata movimentata per Drago interventuo anche per il soccorso caduto sul sentiero che scende dal Forte Diamante. Gli elisoccorritori sono stati calati al suolo con il personale medico e, stabilizzato il ciclista, questo è stato verricellato a bordo del Drago VF e trasportato al San Martino. Appena decollati dall’ospedale sono stati dirottati sulla strada statale 45 della Val Trebbia per un motociclista caduto e scivolato per diversi metri in un dirupo nei pressi di Montebruno.