Scivola mentre cerca i funghi. Settantenne finisce in ospedale

ROCCHETTA VARA

Era in cerca di funghi assieme a un amico quando all’improvviso è scivolato, rotolando per alcuni metri lungo un costone. Protagonista della vicenda, un settantenne originario dell’Alta Val di Vara, che a seguito dei traumi è stato trasportato dall’elicottero Pegaso all’ospedale Cisanello di Pisa. L’episodio è accaduto attorno alle 14, poco oltre il confine tra i Comuni di Rocchetta Vara e Mulazzo. L’allarme è stato dato da un amico del settantenne: sul posto in pochi minuti si sono portati i vigili del fuoco del distaccamento di Brugnato, che hanno coordinato da terra le operazioni di soccorso che hanno visto l’impiego dell’elicottero del 118 regionale toscano. L’uomo nella caduta avrebbe riportato diversi traumi.