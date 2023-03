La Spezia, scioperi in autostrada fino al 19 marzo. Ecco il calendario

Un casello autostradale affollato di veicoli (Ansa)

La Spezia, 3 marzo 2023 – Proseguono gli scioperi in autostrada Salt che sono iniziati a fine agosto 2022 e andranno avanti almeno fino al 19 marzo. La protesta è stata indetta da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Sla Cisal e Rsa di Salt per chiedere il rinnovo del contratto integrativo, scaduto il 31 dicembre 2020. I sindacati contestano in particolare il fatto che l'azienda, che dal 2019 ha già ridotto il costo del lavoro di oltre 5,7 milioni, “a metà 2022, dopo mesi di negoziato, ha messo sul tavolo della trattativa ulteriori 12 casse automatiche”, che porterebbero, protestano, alla “desertificazione” dei caselli Salt, senza più necessità di utilizzo del personale. Ad incrociare le braccia fino al 19 marzo saranno i casellanti. Gli scioperi riguardano infatti solo il comparto esazione e nessun settore sottoposto alla 146 è interessato. In uscita dall'autostrada non ci sarà nessuno a chiedere il pagamento. Precisano infatti i sindacati che “durante lo sciopero le piste automatiche utilizzeranno la modalità 'automatismi', non essendo presidiate, mentre le piste manuali rimarranno aperte in transito libero, anche agli utenti Telepass che in uscita vedranno azzerarsi la loro precedente entrata al nuovo ingresso in autostrada”.

Le modalità di sciopero per il casello di La Spezia

Gli scioperi andranno avanti fino al 19 marzo 2023 con la seguente programmazione: