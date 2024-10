Scintille tra Orlando e Bucci. L’aria elettorale si fa caldissima

Il fair play è durato ben poco. In attesa del faccia a faccia ufficiale i candidati Marco Bucci e Andrea Orlando si sono punzecchiati a più riprese, senza neppure troppi giri di parole, all’inaugurazione di Expo Fontanabuona. I candidati alla presidenza di Regione Liguria di centrodestra e centrosinistra dopo le foto di rito e un cavalleresco abbraccio hanno regalato ai presenti, a agli attenti smartphone, qualche accenno di battibecco e risposte nervose rimandando il tutto a un dibattito. Occasione e soprattutto sede ideale per affrontare i temi del programma da presentare agli elettori diversamente da un parcheggio. Intanto stamani Elly Schlein, segretaria nazionale del Partito Democratico, arriva in città. Alle 10 sarà in piazza del Bastione insieme a Andrea Orlando e tutta la coalizione e i candidati spezzini del Partito Democratico alle elezioni regionali. Saranno presenti i candidati al consiglio Alessandro Silvestri, Davide Natale, Paola Sisti, Michela Marcone, Carola Baruzzo. Sarà presente stamani in piazza del Bastione anche il comitato elettorale intitolato a Diego Del Prato a sostegno di Orlando. Il gruppo, come spiegano i referenti Giacomo Paladini e Matteo Valle, ha come obiettivo quello di raccogliere le diverse anime della politica di ispirazione “liberal”. La campagna elettorale sta decisamente alzando il ritmo e le prossime settimane che separano al voto saranno intense di incontri. Intanto spuntano i point elettorali e si intensificano gli appuntamenti nei circoli delle frazioni. Ieri Gianmarco Medusei era a Lerici e il gazebo di Fratelli d’Italia è stato aperto a Follo e Sesta Godano. Domani, lunedì, dalle 10 a Monterosso l’assessore uscente alla Protezione Civile della Regione Liguria Giacomo Raul Giampedrone parteciperà insieme al sindaco Francesco Sassarini ad una iniziativa di sensibilizzazione sui temi della prevenzione del rischio con i volontari e i mezzi di Protezione civile comunali e gli alunni delle scuole. Prevista inoltre una visita al Coc e alle località monitorate dal punto di vistra idrogeologico. La candidata consigliere del Pd, Carola Baruzzo, martedì alle 17 in piazza Matteotti 52 a Sarzana inaugurerà il suo “Laboratorio Democratico” un luogo di incontro e partecipazione in vista delle elezioni regionali del 27 e 28 ottobre.

m.m.