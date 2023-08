Schianto in galleria, muore a 55 anni ex vigile del fuoco. Era padre di 3 figli

La Spezia, 23 agosto 2023 – Un uomo di 55 anni ha perso la vita ieri pomeriggio in un tragico incidente stradale avvenuto all’interno della galleria di Marinasco che collega La Spezia alla Val di Vara. Lui era in sella ad una moto e procedeva verso la città. Ancora incerta la dinamica precisa del sinistro: dalle prime ricostruzioni sembra che la moto sia stata urtata da un furgoncino che proveniva dalla corsia opposta. Comunque lo schianto ha avuto conseguenze letali.

A perdere la vita, Giordano Rapanà, padre di tre figli, uomo professionalmente poliedrico: ex vigile del fuoco, ex ristoratore, più recentemente camionista. Alla guida del furgoncino c’era una donna.

Ferite leggere e tanta paura per lei; è stata la prima a dare l’allarme e a prestarsi nei soccorsi, coordinati dalla centrale operativa del 118. Visto il luogo del sinistro, è stato allertato l’elicottero Drago dei Vigili del fuoco; la prospettiva coltivata era quella di un trasporto a razzo all’ospedale San Martino di Genova. Ma il cuore di Giordano ha cessato di battere all’interno del tunnel. Vani tutti i tentativi di soccorso sotto le volte della galleria. Da lì è stato poi recuperato per il trasferimento all’obitorio dell’ospedale Sant’Andrea. A rilevare il sinistro è stata una pattuglia della Polizia Municipale della Spezia. Sulla base dei primi elementi dalla stessa forniti al pm di turno - la dottoressa Claudia Merlino - è maturata la decisione della stessa di disporre l’autopsia.

Intanto la notizia del prematuro decesso di Giordano rimbalza dalla caserma dei Vigili del fuoco alla Lunigiana, dal centro città al porto: tutti i luoghi in cui ha lavorato, facendosi apprezzare.

La sua ultima attività professionale a tempo pieno è stata quella di camionista, alle dipendenze della ditta Triacca. Giordano si era già fatto distinguere, per capacità alla guida dei mezzi pesanti, quanto lavorava nei Vigili del fuoco e tra i colleghi aveva lo zio Francesco Paita, padre dell’onorevole Raffaella Paita: "Un autista di grande talento, che riusciva a manovrare in spazi ristretti con grande abilità", ricorda un collega in pensione che ebbe modo di apprezzare Giordano, fino alla sua decisione, una decina di anni fa, di lasciare la caserma per seguire una delle sue passioni: la cucina. Fu questa a portarlo a Pollina, una frazione del Comune di Pontremoli, ad aprire un ristorante-pizzeria. Sapeva maneggiare i testi con destrezza e preparare pietanze prelibate. Ciò gli valse anche dei premi in concorsi gastronomici. "Per la sua abilità in cucina - ricorda un collega vigile del fuoco – si distinse anche nella conduzione di un ristorante pizzeria in città, nei pressi della Spallanzani"

Poi la scelta di tornare alla guida dei mezzi pesanti, assunto dalla ditta Triacca, specializzata in trasporti di varia natura, in connessione anche col porto della Spezia.

Corrado Ricci