Scatto vincente di Corbani e Cecchinelli

Non è mai troppo tardi per imparare, divertirsi e correre. L’età è un dettaglio quando la passione è forte e fa superare anche la fatica degli allenamenti da condividere con altri impegni quotidiani. Ma con impegno e dedizione si possono ottenere grandi soddisfazioni. Come quelle portate a casa da Manuel Cecchinelli e Roberto Corbani che fanno parte della società Arcigni del Golfo dei Poeti protagonisti ai campionali nazionali Uisp di atletica leggera su pista che si sono disputati al campo scuola "Lenzi" di Ferrara. Manuel Cecchinelli si è laureato vice campione italiano conquistando la medaglia d’argento nella specialità dei 100 metri piani riservati alla categoria degli anni 55 -59 mentre Roberto Corbani ha ottenuto la medaglia di bronzo nei 100 metri piani classe 65-69 anni. Manuel Cecchinelli vice presidente della società, di professione assicuratore a Castelnuovo Magra, oltre 400 gare è stato medaglia di bronzo Uisp nel 2019 ai campionati italiani a Firenze sempre nella specialità dei 100 metri. Una carriera importante anche quella del compagno di viaggio Roberto Corbani, ex geometra al Comune di Bagnone che vanta all’attivo oltre 1300 gare e una cinquantina di maratone. Hanno voluto partecipare al campionato italiano a Ferrara trovando tanti coetanei altrettanto determinati, alcuni ex atleti e comunque appassionati che dividono la giornata tra gli impegni professionali e l’allenamento spesso in orari neppure troppo favorevoli e in condizioni climatiche difficili soprattutto in certe zone d’Italia nel corso dell’inverno. Però la passione e la voglia di sentirsi ancora protagonisti è così forte che fa superare qualsiasi ostacolo.

m.m.