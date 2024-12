Scatta l’operazione tappabuche. Via libera ai lavori di asfaltatura sulle zone di maggiore criticità

Le strade cittadine, da tempo al centro di roventi polemiche, riceveranno una tanto attesa sistemazione nelle prossime settimane. Il dirigente del settore tecnico del Comune di Sarzana, Giovanni Mugnani, ha infatti autorizzato una serie di interventi sulla viabilità che riguardano il risanamento, la risagomatura e la riqualificazione di alcune strade ricomprese nel lotto 2 dei lavori. Un piano che comporta la spesa di 102 mila euro affidati alla ditta Cemenbit con sede a Pietrasanta che ha presentato un ribasso di gara del 23,50%.

I lavori riguardano i tratti di via Ronzano, tratto iniziale di viale XXV Aprile e via Brigate Partigiane Ugo Muccini. Il progetto esecutivo dell’intervento è stato approvato lo scorso novembre ed è finanziato con fondi di bilancio non essendo interventi sostenuti da finanziamenti regionali o statali. Si tratta dell’ultima trance dei lavori che nel prossimo anno verrà intensificata con l’apertura di diversi cantieri stradali in via San Francesco, via Brigata partigiana Ugo Muccini, via Turì, via Ronzano, il primo tratto di viale XXV Aprile e alcuni tratti di via Cisa.

I lavori fanno parte del piano investimenti deliberato nel 2024 e, in parte, nel 2023. Le spese sono già state deliberate, sono stati accertati i finanziamenti e impegnate le somme, il cui impiego avviene in esercizi successivi, nella logica del fondo pluriennale vincolato. In base al piano del 2024 oltre all’intervento sopraddetto con uno stanziamento di 218 mila è prevista anche l’asfaltatura dell’intera via San Francesco. L’opera sarà realizzata non appena si completeranno i lavori sui sottoservizi Acam Acque e fibra ottica, quindi in primavera.

Gli interventi deliberati dalla giunta per una spesa di 550 mila euro sono stati suddivisi in 3 diversi step. Nel lotto 1 via Cisa (tratto ss 62 scuole elementari) e via del Murello (tratto A lato capolinea); lotto 2 via Turì (tratti sopra via Falcinello); lotto 3 via Brigate Partigiane Ugo Muccini (via Ronzano) e variante Aurelia (via Emiliana). A questi interventi si aggiungeranno quelli del piano 2024, che sono l’intera via San Francesco e le vie Ronzano, il primo tratto di accesso alla variante Aurelia di competenza comunale di viale XXV Aprile e ulteriori tratti di via Brigate Partigiane Muccini e che complessivamente per il triennio 2023-2025 hanno visto investimenti per oltre 1 milione di euro.